Спецоперация 30 декабря 2022, 23:19 ВСУ за пять минут выпустили по пригороду Горловки 13 снарядов «натовского» калибра СЦКК: ВСУ выпустили по пригороду Горловки и Ясиноватой 13 снарядов калибра 155 мм РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские вооруженные формирования в пятницу 30 декабря обстреляли поселок Пантелеймоновка. За пять минут по пригороду Ясиноватой и Горловки прилетело 13 снарядов «натовского» калибра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Реклама

По Ясиноватой ВСУ выпустили семь снарядов 155-миллиметрового калибра. Стреляли из украинского города Авдеевка. Выстрелы произвели в 21:55.

Реклама

Ранее украинские националисты обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка. Атаку вели со стороны Тоненького, на населенные пункты нацелили снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров.

ВСУ вечером в пятницу открыли огонь по береговой линии Энергодара в районе Запорожской АЭС, под огнем оказалась промзона станции.