За пять дней обстрелов украинские военные повредили ряд предприятий в ДНР, включая два хлебозавода. ВСУ наносили по инфраструктуре прицельные удары.

Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев уточнил для РИА «Новости», что об этом говорит характер повреждения объектов.

«В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования», — подчеркнул он.

Боевики теробороны расстреляли украинских военных, отошедших на территории ДНР. Они уничтожили остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское.