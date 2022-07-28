facebook_pixel
    28 июля 2022, 19:42

    ВСУ за пять дней повредили девять предприятий в ДНР

    Власти ДНР сообщили о повреждении девяти предприятий за пять дней обстрелов ВСУ

    Александр Иванов

    За пять дней обстрелов украинские военные повредили ряд предприятий в ДНР, включая два хлебозавода. ВСУ наносили по инфраструктуре прицельные удары.

    Remi Lavallette / Unsplash. com

    Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), военный эксперт Сергей Переверзев уточнил для РИА «Новости», что об этом говорит характер повреждения объектов.

    «В течение пяти дней из-за обстрелов украинских боевиков на территории ДНР повреждены девять предприятий, среди которых два хлебозавода (Донецк и Горловка) и завод холодильного оборудования», — подчеркнул он.

    Боевики теробороны расстреляли украинских военных, отошедших на территории ДНР. Они уничтожили остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское.