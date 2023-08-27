27 августа 2023, 14:30
ВСУ за ночь потеряли более 150 бойцов на Запорожском направлении
Врио главы региона Балицкий: 150 бойцов ВСУ погибли ночью на запорожском участке
За ночь ВСУ потеряли более 150 человек убитыми на Запорожском направлении. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Данные поступили от российских подразделений, находящихся на линии украинского контрнаступления. Ночью армия противника выдвинула девять колонн с техникой и личным составом. Они тут же попали под огонь российских сил и потеряли бойцов, а также восемь бронемашин, по четыре танка и пикапа.
Реклама
Балицкий отметил, что ВСУ пытаются закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, используя все имеющиеся резервы.
Тем не менее контрнаступление продвигается крайне медленно, украинские войска не достигают своих задач. В свете этого военное командование Украины обсуждает с Западом возможное изменение тактики ВСУ на линии боевого соприкосновения. А пока, чтобы продемонстрировать способность наносить России ответные удары, украинские боевики пытаются атаковать гражданские объекты страны с беспилотников.
ВСУ
Обстановка в Запорожье
Запорожская область
Реклама
Реклама