Спецоперация 27 августа 2023, 14:30 ВСУ за ночь потеряли более 150 бойцов на Запорожском направлении Врио главы региона Балицкий: 150 бойцов ВСУ погибли ночью на запорожском участке Официальный сайт президента Украины

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За ночь ВСУ потеряли более 150 человек убитыми на Запорожском направлении. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Данные поступили от российских подразделений, находящихся на линии украинского контрнаступления. Ночью армия противника выдвинула девять колонн с техникой и личным составом. Они тут же попали под огонь российских сил и потеряли бойцов, а также восемь бронемашин, по четыре танка и пикапа.

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Балицкий отметил, что ВСУ пытаются закрепиться на рубеже Работино — Вербовое, используя все имеющиеся резервы.

Тем не менее контрнаступление продвигается крайне медленно, украинские войска не достигают своих задач. В свете этого военное командование Украины обсуждает с Западом возможное изменение тактики ВСУ на линии боевого соприкосновения. А пока, чтобы продемонстрировать способность наносить России ответные удары, украинские боевики пытаются атаковать гражданские объекты страны с беспилотников.