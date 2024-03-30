Спецоперация 30 марта 2024, 17:55 ВСУ за неделю потеряли более 370 солдат на Херсонском направлении Минобороны: ВСУ потеряли более 370 солдат на Херсонском направлении за 7 дней Unsplash

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Подразделения ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 370 украинских военнослужащих, два танка и семь БМП, сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка войск «Днепр» ВС России поразила технику и живую силу противнику в районе населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области.

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В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли 29 автомобилей, а также 13 артиллерийских орудий, в том числе пять гаубиц М777.

Ранее подпольщик из Николаевской области заявил об ударах российских военных по аэродрому ВСУ. Ракетой также поразили военную часть в этом регионе Украины. В субботу звучали взрывы в Одесской области.