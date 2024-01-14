Спецоперация 14 января 2024, 17:52 ВСУ за неделю потеряли более 200 военных в Херсонской области Сальдо: ВСУ потеряли около 200 военных в Крынках на левом берегу Днепра Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными более 200 военнослужащих в Крынках на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Украинские боевики также лишились двух самоходных установок и одного буксируемого орудия, 12 минометов, одного танка, боевой бронированной машины, зенитного ракетного комплекса, установки РСЗО, семи автомобилей, 15 лодок, 19 объектов военной инфраструктуры и 39 беспилотников.

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«У противника растет число заболевших и обмороженных, эвакуация больных и раненых через реку практически невозможна. Многие боевики попадают в плен с тяжелейшими обморожениями и некрозом тканей», — написал Сальдо.

По его словам, еще живые бойцы ВСУ почти не перемещаются в Крынках, не ведут разведки и не владеют обстановкой о местах нахождения российских солдат.

Глава генштаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил, что президент РФ Владимир Путин серьезно укрепил армию страны. Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году.