Спецоперация 01 сентября 2023, 15:09 ВСУ за неделю лишились четырех боевых самолетов и вертолета Минобороны: за неделю уничтожены 4 самолета и вертолет ВСУ РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России и средства противовоздушной обороны в течение недели сбили четыре боевых самолета и один вертолет ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Кроме того, средства ПВО и РЭБ за неделю перехватили 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун» и переделанную в ударный вариант зенитную ракету С-200.

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ВСУ потеряли еще 281 БПЛА, в том числе реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 беспилотников самолетного типа в западных областях России, добавили в Минобороны.

Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 466 самолетов противника, 247 вертолетов, свыше 6290 беспилотников, 434 ЗРК, 11 587 танков и других боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники и вооружения.