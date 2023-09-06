Спецоперация 06 сентября 2023, 09:13 ВСУ за два дня боев под Новодонецким в ДНР потеряли до сотни человек Гагин: потери ВСУ за два дня боев под Новодонецким составили до сотни человек РИА «Новости»

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Российская армия уничтожила под Новодонецким за два дня боев до сотни украинских боевиков. Об этом сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, ВСУ запланировали укрепить группировку на этом участке фронта и занялись подготовкой резервов. Украинская армия направит несколько сотен человек на это направление.

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«Только за последние два дня в боях под Новодонецким противник потерял до сотни своих бойцов. Согласно данным разведки, по большей части это невозвратные потери», — заявил врио главы республики.

Ранее Гагин рассказал об итогах трехмесячного контрнаступления ВСУ. Украинские боевики смогли занять несколько серых участков, но понесли при этом колоссальные потери. В результате контрнаступления погибли свыше 70 тысяч военных ВСУ.

Советник Дениса Пушилина добавил, что киевский режим показал свое безразличие к украинскому народу. Руководство страны продолжило объявлять мобилизацию и бросило на фронт своих граждан, несмотря на огромные потери.