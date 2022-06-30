ВСУ взорвали зернохранилище под Днепром ради провокации российской армии

Вооруженные силы Украины подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в атаке российских военных. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

«Специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов», — сказано в заявлении штаба.

Там уточнили, что украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища предприятия все запасы злаковых, а затем взорвали его. А местные власти распространили фото и видеозаписи в СМИ.

Также в штабе сообщили, что бойцы батальона «Азов»* оборудовали опорные пункты, снайперские точки, а также разместили бронетехнику в школе Краматорска. Помимо этого, бойцы украинских вооруженных формирований, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны используют для размещения учебные учреждения Харькова, Славянска и Николаева.

За сутки в Россию из Украины и из Донбасса было эвакуировано более 23 тысяч человек. Кроме того, жителям ДНР и юга Украины передали более 214 тонн гуманитарной помощи.