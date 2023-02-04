Спецоперация 04 февраля 2023, 00:13 ВСУ взорвали 22 моста при отступлении на севере ЛНР Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: ВСУ устроили подрыв 22 мостов при отступлении РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие, покидая северную часть Луганской Народной Республики, взорвали все 22 моста. Пострадавшие сооружения восстанавливают, рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев live».

«Украина, уходя с территории ЛНР, с северной территории ЛНР, взорвала 22 моста. Все мало-мальски существовавшие мосты были взорваны», — сказал он.

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По словам Мирошника, восстановление мостов идет полным ходом, теперь «они стали лучше, чем были до того».

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Разведка ВС России ранее зафиксировала, как украинские военнослужащие самовольно уходят со своих позиций около Макеевки. Заградительный отряд ВСУ ликвидировал трех украинских военных, когда они хотели сбежать с позиций у села Макеевка.

Украинские боевики утром 3 февраля вели обстрел по населенному пункту Булавиновка в Луганской Народной Республике. Националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки повредились 10 частных домов, школа, почта и Дом культуры.