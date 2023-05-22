Спецоперация 22 мая 2023, 03:16 ВСУ «вытравливали» жителей Артемовска из укрытий слезоточивым газом ТАСС: ВСУ «вытравливали» жителей Артемовска из укрытий слезоточивым газом Официальный сайт президента Украины

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины «вытравливали» людей из укрытый в Артемовске с помощью слезоточивого газа и дымовых шашек. Об этом ТАСС сообщил житель города Виталий.

«В подвал соседнего дома украинская армия шашки дымовые бросала, газом слезоточивым травила, чтобы люди вышли из укрытия», — сказал он.

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По его мнению, горожан хотели забрать или расстрелять. Он также отметил, что в том подвале находилась девочка-подросток, которой на вид было 15 лет.

Накануне бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск полностью взяли под контроль Артемовск. Вагнеровцы пробудут в городе до 25 мая, а потом его передадут ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на полях саммита G7 заявил, что украинские военнослужащие остаются в Артемовске. До этого на встрече с президентом США Джо Байденом украинский лидер заявил, что ВСУ потеряли контроль над городом.