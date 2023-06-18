Спецоперация 18 июня 2023, 11:31 ВСУ выпустили заряды с минами «Лепесток» по херсонскому эвакуационному пункту ВСУ выпустили два заряда с минами «Лепесток» по эвакуационному пункту в Голой Пристани РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 18 июня выпустили два кассетных заряда с минами «Лепесток» по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Информацию опубликовала администрация Голопристанского муниципального округа в Telegram-канале.

«Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв нет», — сообщили в администрации.

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Жителей предупредили, что по улице 1 Мая запрещено движение — там могут быть неразорвавшиеся мины. Людей призвали быть предельно осторожными. Администрация добавила, что киевский режим в очередной раз доказал, что воюет исключительно против мирного населения.

Ранее украинские боевики подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате разрушения станции, по последним данным, погибли почти 30 человек. Десятки жителей пострадали. В сети появились спутниковые снимки последствий подрыва. На фото попали уничтоженная плотина и речной терминал.

Президент России Владимир Путин напомнил, что ВСУ целенаправленно и многократно били по Каховской ГЭС. Глава российского государства также отмечал, что украинская армия постоянно наносит удары по жилым кварталам, военного смысла в этом нет.