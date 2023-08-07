Спецоперация 07 августа 2023, 10:35 ВСУ выпустили за ночь 30 снарядов по Херсонской области ТАСС: ВСУ выпустили 30 снарядов по Горностаевке, Новой Каховке в Херсонской области Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали прошедшей ночью Подстепное, Горностаевку и несколько других населенных пунктов Херсонской области. Они выпустили около 30 снарядов. Об этом сообщил ТАСС.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное», — заявил он.

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По его словам, противник выпустил из ствольной артиллерии порядка 30 снарядов. Власти сейчас уточняют информацию о возможных жертвах и повреждениях инфраструктуры.

Украинские силы в течение 6 августа выпустили 42 снаряда по Голой Пристани, Старой Збурьевке, Алешкам, Каирам и Кардашинке. Накануне СМИ Украины писали, что ВСУ признали свою причастность к нанесению ударов по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область.