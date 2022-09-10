ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 05:15 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на 10 сентября обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 02.07 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

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Артиллерийские орудия калибром 155 миллиметров находятся на вооружении у стран военно-политического блока НАТО. Западные государства оказывают Украине военную помощь, передавая вооружение.

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Ранее правительство Германии пообещало Киеву выделить 200 миллионов евро. Однако в Берлине исключили отправку военнослужащих стран ЕС в зону конфликта.

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