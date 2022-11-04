ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 00:34 ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой РИА "Новости"

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Украинские солдаты обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпущено шесть ракет, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

«В 23:30 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — говорится в заявлении.

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ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса, стараясь нанести ущерб критически важной инфраструктуре. Украинские военные также наносят удары по жилым кварталам населенных пунктов, под огнем оказываются мирные жители.

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Россия с 10 октября использует высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты Х-32 для атаки на энергетические объекты Украины. По оценке украинских экспертов пострадало 40% энергетической инфраструктуры, после чего в стране начались веерные отключения. Украинцам подают электроснабжение по часам.

Ранее сообщалось о взрывах в Запорожье, Днепре и Никополе. В Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях объявлена воздушная тревога.