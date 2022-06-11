ВСУ выпустили шесть мин по Первомайску в ЛНР
СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Золотое-4.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска республики заблокировали группировку ВСУ на заводе «Азот» под Северодонецком. По его словам, все возможные пути отступления для боевиков отрезаны.
Союзные войска ЛНР и ДНР продолжают освобождать населенные пункты Донбасса от украинских националистов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что в ближайшее время военные приступят к освобождению Лисичанска.