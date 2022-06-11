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    11 июня 2022, 09:16

    ВСУ выпустили шесть мин по Первомайску в ЛНР

    СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Золотое-4.

    Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска республики заблокировали группировку ВСУ на заводе «Азот» под Северодонецком. По его словам, все возможные пути отступления для боевиков отрезаны.

    Союзные войска ЛНР и ДНР продолжают освобождать населенные пункты Донбасса от украинских националистов.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что в ближайшее время военные приступят к освобождению Лисичанска.