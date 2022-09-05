Спецоперация 05 сентября 2022, 01:53 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку РИА «Новости»

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Украинские войска в очередной раз устроили обстрел Донецка. Они выпустили по городу семь снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:42 — населенный пункт Красногоровка — Донецк (Кировский район). Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — написало представительство в своем Telegram-канале.

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Позже украинские военные возобновили атаку. В 22:02 они выпустили еще четыре снаряда по тому же району города. Спустя восемь минут 10 мин калибром 120 миллиметров прилетели в населенный пункт Зайцево. ВСУ вели огонь из Озаряновки.

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Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался во лжи о положении войск страны. Он заявил, что на самом деле дела у бойцов ВСУ на передовой были плачевными.

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