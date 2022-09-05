Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Спецоперация

05 сентября 2022, 01:53

ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

Читать 360tv в

Украинские войска в очередной раз устроили обстрел Донецка. Они выпустили по городу семь снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:42 — населенный пункт Красногоровка — Донецк (Кировский район). Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Реклама

Позже украинские военные возобновили атаку. В 22:02 они выпустили еще четыре снаряда по тому же району города. Спустя восемь минут 10 мин калибром 120 миллиметров прилетели в населенный пункт Зайцево. ВСУ вели огонь из Озаряновки.

Реклама

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался во лжи о положении войск страны. Он заявил, что на самом деле дела у бойцов ВСУ на передовой были плачевными.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама