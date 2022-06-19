ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по селу Хорошее в ЛНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Хорошее в Луганской Народной Республике. По селу выпустили тактическую ракету «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… по населенному пункту Хорошее с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (одна ракета)», — говорится в сообщении представительства.

Ранее был зафиксирован обстрел населенного пункта Макеевка. По селу стреляли снарядами натовского калибра со стороны Авдеевки. Украинские силовики нанесли удары по Ясиновскому коксохимическому заводу в Кировском районе Макеевки. В результате обстрела повреждения получил цех ректификации, пострадали и резервуары для готовой продукции.

В тот же день расчеты ПВО ЛНР сбили ракеты «Ураган», которые ВСУ выпустили по территории республики. Фрагменты ракет упали в Стаханове, Ирмине и Кировске, осколки повредили ряд жилых домов, школу и объекты городской инфраструктуры.