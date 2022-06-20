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    20 июня 2022, 10:25

    ВСУ выпустили почти 30 снарядов по Киевскому району Донецка

    Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили 28 снарядов по Киевскому району

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины нарастили интенсивность обстрела Киевского района Донецка, выпустив уже 28 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    «Обстрел Донецка продолжается. По Киевскому району города выпущено 28 снарядов калибром 155 миллиметров. Огонь ведется со стороны Авдеевки», — написал он.

    Кулемзин сообщал, что из-за обстрелов националистов поменялась схема движения общественного транспорта, а работа отдельных маршрутов временно остановлена.

    Вооруженные силы Украины бьют по мирным кварталам Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, повредили котельную и тепловую сеть в Киевском районе.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка 18 июня погибли два спасателя МЧС ДНР, еще трое получили ранения.