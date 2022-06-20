ВСУ выпустили почти 30 снарядов по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины нарастили интенсивность обстрела Киевского района Донецка, выпустив уже 28 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Обстрел Донецка продолжается. По Киевскому району города выпущено 28 снарядов калибром 155 миллиметров. Огонь ведется со стороны Авдеевки», — написал он.

Кулемзин сообщал, что из-за обстрелов националистов поменялась схема движения общественного транспорта, а работа отдельных маршрутов временно остановлена.

Вооруженные силы Украины бьют по мирным кварталам Донецка натовскими снарядами калибром 155 миллиметров, повредили котельную и тепловую сеть в Киевском районе.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка 18 июня погибли два спасателя МЧС ДНР, еще трое получили ранения.