19 июля 2022, 12:25
ВСУ выпустили по поселку Пантелеймоновка в ДНР десять ракет «Град»
СЦКК: Украинские боевики ударили «Градами» по поселку Пантелеймоновка в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка из ракетных систем залпового огня «Град». Всего по населенному пункту выпустили 10 снарядов. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве уточнили, что обстрел произошел в 11:20. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град».
По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, украинские боевики организовали огневые позиции в поселке Новгородское, откуда вели обстрел Пантелеймоновки.