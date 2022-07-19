ВСУ выпустили по поселку Пантелеймоновка в ДНР десять ракет «Град»

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка из ракетных систем залпового огня «Град». Всего по населенному пункту выпустили 10 снарядов. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве уточнили, что обстрел произошел в 11:20. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град».

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, украинские боевики организовали огневые позиции в поселке Новгородское, откуда вели обстрел Пантелеймоновки.