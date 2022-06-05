ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР восемь крупнокалиберных снарядов

Украинские националисты обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, по поселку восемь снарядов 122 калибры, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в заявлении центра.

По данным СЦКК за 4 июня в ДНР от обстрелов ВСУ пострадало 20 человек, погибло пять гражданских лиц. Среди раненых есть олин ребенок. Минздрав республики сообщил об одном пациенте в тяжелом состоянии. Разрушены школы, ясли, частные и многоквартирные дома, сгорело несколько автомобилей. В поселке Лидиевка Кировского района Донецка разрушен газопровод высокого давления.