ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка мины «Лепестки»

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка. После этого в районе ледового дворца «Лидер» обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела на улице Терешковой, 43.

«Дополнительные результаты утреннего обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе: улица Терешковой — между домами №№31, 33, 35, 41, 43 на детской площадке разорвался снаряд; улица Терешковой, 35 — повреждены пластиковое окно, остекление», — уточнил мэр.

Накануне первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о передаче генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню информации о фактах минирования украинскими военными гражданских объектов в ДНР и ЛНР запрещенными минами «Лепесток».

Эти мины наносят серьезные увечья. Пострадавшим от них, как правило, ампутируют конечности.