ВСУ выпустили по Ясиноватой 15 ракет из «Градов»

Вооруженные силы Украины утром 16 июня выпустили по населенному пункту Ясиноватая 15 ракет из БМ-21«Град». Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«10:48 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено 15 ракет из БМ-21 „Град“», — сказано в сообщении ведомства в Telegrаm.

Кроме того, украинские силы в 10:45 выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра из Авдеевки в направлении Ясиноватой.

Представительство уточнило, что за прошедшие сутки под огнем оказались 11 населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватое, Троицкое, Байрак, Зайцево, Гольмовский, Минеральное, Землянки.

За последние 24 часа погиб один мирный житель — женщина 1963 года рождения, еще девять человек пострадали. В частности, ранения получили подросток 2006 года рождения и мальчик 2011 года рождения.