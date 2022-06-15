ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 снарядов

Утром 15 июня Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 06:00 с огневых позиций в районе Кодема украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Аналогичный обстрел был зафиксирован минувшей ночью, боевики открывали огонь в 22:45.

В минувший понедельник ВСУ усилили обстрел столицы республики, Донецка. Они атаковали жилые районы и объекты инфраструктуры, в том числе рынок и роддом. За первые сутки по городу было выпущено 600 снарядов. По мнению замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, атака готовилась заранее.