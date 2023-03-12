Спецоперация 12 марта 2023, 10:56 ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

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Утром 12 марта ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет. Об этом сообщили представители ДНР в совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 09:17 — населенный пункт Орловка — город Донецк», — сказали они.

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По словам сотрудников ведомства, боеприпасы попали по Буденновскому и Калининскому районам столицы ДНР. Эти снаряды были выпущены из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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О пострадавших, жертвах, разрушениях и иных последствиях прилета пока не сообщается.

За вчерашний день, 11 марта, ВСУ 11 раз открывали огонь по Донецку. Всего за субботу по разным районам города со стороны украинской армии был выпущен 41 снаряд разного типа. Первые прилеты фиксировались в 00:02 и 00:17 по местному времени. В это время ВСУ нанесли удары по Киевскому району столицы ДНР.