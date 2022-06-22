ВСУ выпустили по Донецку почти 60 снарядов НАТО за два часа

Украинские военные за два часа выпустили почти 60 снарядов по Киевскому району Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Националисты вели обстрел от населенного пункта Пески боеприпасами калибром 155 миллиметров, такие снаряды используются войсками НАТО.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не покидать дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в сообщении штаба.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что в результате массированного обстрела повреждения получили многоквартирные жилые дома по улице Щорса, детская музыкальная школа и жилые объекты по улице Артема.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что после начала специальной операции погибли 190 жителей республики.