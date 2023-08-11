Спецоперация 11 августа 2023, 12:30 ВСУ выпустили по Донецку девять кассетных снарядов СЦКК: ВСУ выпустили девять кассетных снарядов по двум районам Донецка РИА «Новости»

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ВСУ за 45 минут выпустили по Донецку девять кассетных снарядов. Это следует из сводки представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Вначале, в 09:50, украинские вооруженные силы ударили кассетными боеприпасами по Никитовскому району Горловки. Около полутора часов спустя четыре таких снаряда выпустили по Петровскому району Донецка со стороны Кураховки. Еще через 20 минут под удар попал Куйбышевский район — на него обрушили один кассетный снаряд со стороны Нетайлово. В 11:55 ВСУ вновь ударили из Кураховки по Петровскому району, использовав еще четыре кассетных снаряда. Использовались боеприпасы калибром 155 миллиметров.

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В 11:50 Петровский район также обстреляли «обычными» снарядами натовского калибра.

Накануне украинские боевики уже использовали кассетные снаряды для нанесения ударов по столице Донецкой Народной Республики. В Киевском районе Донецка пострадал 35-летний мужчина.