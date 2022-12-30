30 декабря 2022, 01:34
ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 12 снарядов
Бойцы ВСУ в ночь на 30 декабря выпустили по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР СЦКК.
Обстрелы велись в период с 23:43 по 23:53, выпущено в общей сложности 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Такие боеприпасы стоят на вооружении блока НАТО.
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Западные страны поставляют вооружение Киеву, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны России. В Москве неоднократно подчеркивали, что попавшее в руки ВСУ оружие становится законной мишенью ВС РФ.
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Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. Утром 29 декабря в этом районе также были слышны взрывы.
Украинские журналисты также сообщали о повреждении критической инфраструктуры в Одессе.
Специальная военная операция РФ на Украине
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