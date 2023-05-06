Спецоперация 06 мая 2023, 08:17 ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов за 10 минут СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 6 мая, обстреляли Донецк, выпустив по городу за 10 минут 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел начался в 07:15. Украинские войска вели его из населенных пунктов Максимильяновка и Тоненькое. Под удар попали Петровский и Киевский районы столицы Донецкой Народной Республики. В 07:25 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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Украинские войска 5 мая обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР из РСЗО «Град». По городу выпустили 40 ракет. Обстрелы также зафиксировали в Петровском районе Донецка. В этот же день ВСУ открыли огонь по Ясиноватой. В результате погибли три мирных жителя. Жертвами обстрела ВСУ стали две женщины 1953 и 1956 годов рождения, а также мужчина 1958 года рождения.