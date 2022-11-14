Спецоперация 14 ноября 2022, 01:11 ВСУ выпустили пять ракет из HIMARS по Сабовке СЦКК ЛНР: украинские военные выпустили пять ракет из HIMARS по Сабовке РИА «Новости»

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ВСУ вечером 13 ноября выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сабовка. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК в своем Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:10 по населенному пункту Сабовка с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — сказано в сообщении.

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Уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

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Ранее украинские военные только за одни сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. В общей сложности ВСУ выпустили по населенным пунктам 308 боеприпасов.

На Донецком и Ясиноватском направлениях украинская сторона применила РСЗО «Град», на Горловском направлении обстрелы со стороны ВСУ проводились из РСЗО HIMARS. Восемь районов Донецка, Горловки, Яковлевки, Ясиноватой, Макеевки, Кременца и Докучаевска попали под обстрел, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

В Куйбышевском районе Донецка был ранен мужчина. В результате обстрела также повреждено 13 частных домов и семь инфраструктурных объектов.