Украинские военные в ночь на 17 июля снова обстреляли Донецк. Под ударом оказался Кировский район столицы Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град». Минобороны России ранее распространило информацию о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов. Они планируют взорвать мост через реку Янчур в Запорожской области.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что Одесса к осени перейдет под контроль военнослужащих ВС России. Россия начала спецоперацию по денацификации Украины в конце февраля в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи.