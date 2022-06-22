ВСУ выпустили четыре снаряда по Пантелеймоновке

Украинские военные утром 21 июня выпустили четыре снаряда по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении.

Также утром СЦКК сообщил о очередном обстреле Донецка со стороны населенных пунктов Пески и Новомихайловка.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались геноциду и издевательствам со стороны украинской власти.