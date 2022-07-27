ВСУ выпустили более 50 снарядов по ДНР за час

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Яковлевку и Горловку, сообщили в Tеlеgrаm-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В общей сложности за час по территории ДНР выпустили более 50 ракет и снарядов.

Представители ДНР зафиксировали множество обстрелов: с 15:01 до 15:55 по республике выпустили 55 снарядов и ракет. Донецк атаковали пять раз, Ясиноватую — дважды, Макеевку и Яковлевку — по одному разу. ВСУ применяли артиллерию калибром 122, 152 и 155 миллиметров, а также РСЗО «Град».

За прошедшие сутки российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. Российская армия уничтожила иностранных наемников и боевиков националистического формирования «Черная сотня».