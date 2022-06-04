ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку

ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По городу выпустили 40 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Обстрел со стороны Украины по направлению Георгиевка — Донецк зафиксировали в 22:35. Удар пришелся по поселку шахты «Трудовской».

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 „Град“», — отметили в представительстве.

Американский журналист Патрик Ланкастер стал свидетелем обстрела ВСУ по Херсонской области. Мужчина побывал в населенном пункте, жители которого находились под ракетными обстрелами весь последний месяц, и сам стал свидетелем гибели трех человек.