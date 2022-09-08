ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 05:54 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ выпустили 35 снарядов по Донецку Украинские военные выпустили 35 снарядов по Донецку и три снаряда по Горловке РИА "Новости"

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Бойцы ВСУ в ночь на 8 сентября обстреляли ДНР. В общей сложности они выпустили 35 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Украинские военные продолжают осуществлять атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов Донбасса. Жителей подконтрольных Киеву территорий они часто используют как живой щит, размещая тяжелое вооружение возле домов.

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Кроме того, ВСУ обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции. Снаряды падают около зданий, где находятся реакторы или хранятся твердые радиоактивные отходы.

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Россия неоднократно сообщала об этом в ООН, призывая принять меры. В итоге на ЗАЭС была отправлена миссия МАГАТЭ. По итогам этой поездки глава организации Рафаэль Гросси опубликовал доклад, в котором подтвердил факт обстрелов атомного объекта.

По мнению президента РФ Владимира Путина, на МАГАТЭ давят США и Европа, поэтому миссия не смогла открыто назвать виновных в атаке на ЗАЭС.

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