ВСУ выпустили 317 снарядов по ДНР

Украинские военные выступили 317 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Такое количество снарядов зафиксировали к вечеру 7 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За сегодняшний день по состоянию на 23:00 противник выпустил 317 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 „Град“, а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра», — написало представительство в своем Telegram-канале.

При этом в сообщении уточнили, что информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

Утром 7 июля украинские войска снова ударили по Донецку. Под обстрелы попали Кировский и Петровский районы. Националисты атаковали со стороны населенного пункта Новомихайловка. В течение дня они продолжили выпускать боеприпасы по городу и другим населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов пострадали несколько человек.

Один из снарядов попал 6 июля по детской площадке в Макеевке. Погибли трое детей. Местные жители устроили стихийный мемориал.