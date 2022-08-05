ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по Донецку

Украинские военные в ночь на пятницу, 5 августа, обстреляли Донецк. Они выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Как указано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram, обстрел произвели по двум районам Донецка: Киевскому и Куйбышевскому.

«Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 „Град“», — указано в сообщении.

ВСУ обстреляли центр Донецка и накануне утром, 4 августа. В это день в городе проходило прощание с героиней Донбасса Ольгой Качурой. Известно как минимум о шести погибших, десятки человек получили ранения. Кадры последствий прилета украинских снарядов в мирный город быстро разлетелись по Сети.

Предположительно, целью ударов был Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Там проходило прощание с полковником Ольгой Качурой с позывным Корса. Поскольку обстрелы начались с утра, донецкие власти приняли решение о переносе траурного мероприятия на более позднее время.

Военкор Денис Григорюк в беседе с «360» выразил мнение, что такими действиями украинская сторона хотела ликвидировать политическое руководство республики, а также запугать гражданское население.