Спецоперация 07 марта 2023, 10:50 ВСУ выпустили 164 снаряда по Херсонской области — СМИ Readovka: ВСУ выпустили 164 снаряда по мирным объектам в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 164 снаряда из ствольной артиллерии по мирным объектам Херсонской области. Об этом написал Telegram-канал Readovka.

Под удар попало левобережье, в том числе населенные пункты Алешки, Крынки, Корсунка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Песчановка. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях уточняется.

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В ночь на 6 марта ВСУ выпустили по инфраструктуре в Херсонской области более 50 снарядов. А до этого, 5 марта, в результате обстрела улицы Куйбышева в Новой Каховке погиб пожилой мирный житель. Еще двух человек, мужчину и женщину, госпитализировали с осколочными ранениями головы и грудной клетки, медики оценили их состояние как среднетяжелое. Кроме того, оказались повреждены линии электропередачи и газопровод, дома на трех улицах остались без света.

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Украинские боевики регулярно обстреливают гражданские объекты и в Донбассе. Снайперы прицельно стреляют по жителям — о двух таких случаях журналистам рассказали жители, эвакуировавшиеся из Артемовска.