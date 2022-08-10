ВСУ выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram.

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:49 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район), выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра», — сказано в сообщении.

До этого представительство сообщило о восьми снарядах калибром 155 миллиметров, ударивших по Куйбышевскому и Киевскому районам в 05:45.

В 05:35 ВСУ также атаковали Горловку (поселок шахты Румянцева) со стороны Озаряновки. Было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее украинские неонацисты заняли горбольницу в Краматорске, в палатах оборудовали казармы и огневые точки. При этом пациентов и медперсонал не эвакуировали, фактически их используют в качестве живого щита.