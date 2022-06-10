ВСУ выпустили 10 мин по Гольмовскому в ДНР

Утром 10 июня Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел произошел в 06:00, огонь велся со стороны населенного пункта Кодема. Боевики выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров. Незадолго до этого в течение ночи украинские военные также обстреляли Новобахмутовку, Верхнеторецкое, Донецк и Горловку.

Боец Народной милиции ДНР ранее рассказал журналистам о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ. Один из боев попал на видео.