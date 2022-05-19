ВСУ выгнали пациентов из больницы в ДНР, чтобы разместить там раненых бойцов

Украинские националисты по-прежнему размещают опорные пункты и артиллерийские позиции на гражданских объектах в населенных пунктах, которые пока находятся под их контролем. Минобороны РФ сообщило, что они заняли поликлинику в Краматорске, чтобы лечить своих бойцов.

Раненых украинских бойцов разместили в поликлинике № 2 в Краматорске Донецкой Народной Республики. Пациентов выгнали, говорится в сообщении ведомства. Рядом с медучреждением развернули блокпосты и огневые точки.

В Подольске Одесской области боевики украинской армии заняли областную клиническую больницу, они оборудовали там опорный пункт. Рядом расположилась артиллерия и бронетехника. В Хмельницкой области националисты обосновались в детском туберкулезном диспансере и школе-интернате. Там ВСУ оборудовали позиции с артиллерией и РСЗО.

Вооруженный силы России в ходе спецоперации на Украине стали реже использовать наземные силы. Политолог Евгений Михайлов отметил, что это может означать изменение тактики ведения боевых действий.