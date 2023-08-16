Спецоперация 16 августа 2023, 05:34 ВСУ выдохлись на Соледарском направлении ТАСС: ВСУ выдохлись и стали имитировать атаки на Соледарском направлении РИА «Новости»

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Украинские бойцы стали имитировать атаки на Соледарском направлении, так как они уже выдохлись. Об этом в разговоре с ТАСС заявил один из офицеров казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным Варяг.

«В мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация», — отметил он.

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По словам офицера, российские бойцы сейчас ждут команду. Добровольцы уже сработались и устали сидеть в окопах. Сейчас продолжается формирование штурмовых рот.

Информацию о сокращении числа попыток украинской армии атаковать на Соледарском направлении агентству подтвердил замкомандира батальона «С.К.И.Ф.» с позывным Аркон. По его словам, раньше ВСУ постоянно пытались «раздергать» позиции войск России, а теперь атаки происходят нечасто.