Местом проведения съемок новых постановочных кадров для дальнейшего обвинения российских солдат в военных преступлениях стал центральный рынок города Лисичанск. Накануне торговые ряды подверглись случайному обстрелу украинских войск. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что подготовкой очередной провокации занимаются специалисты информационно-психологических операций ВСУ.

«С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств в городе Лисичанске к центральному рынку, <…> свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что для проведения съемок украинские военные уже пригласили представителей собственных и западных информационных агентств. К поездке в Лисичанск готовятся журналисты США, Латвии, Великобритании и Польши.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы „бесчинствах русских“ в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах», — заявил Мизинцев.

Он напомнил, что такими методами пропаганды пользовались войска нацистов в годы Великой Отечественной войны. Но киевский режим нашел к этому новый подход, не скрывающий цинизма к собственным людям и погибшим военным.

Накануне генерал-полковник Мизинцев рассказал о подготовке провокации украинскими войсками в городе Николаеве. Он пояснил, что речь идет об установке радиоуправляемых мин с поражающими элементами. Националисты готовились подорвать местных жителей во время схода, чтобы потом обвинить российских военных.