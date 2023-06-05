05 июня 2023, 11:04
ВСУ второй раз с начала суток нанесли удары по Донецку из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили 10 ракет по Донецку при втором за сутки обстреле из РСЗО
Вооруженные силы Украины второй раз с начала суток обстреляли территорию Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Первый обстрел со стороны противника из РСЗО зафиксировали 5 июня в 01:00 по направлению Орловка — Киевский район Донецка. Во время ночной атаки украинцы выпустили четыре ракеты.
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Второй обстрел из реактивной системы залпового огня случился в 10:20. Огонь открыли по направлению Максимильяновка — Петровский район Донецка.
«Выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнило представительство ДНР в СЦКК.
Кроме того, в 08:20 ВСУ нанесли удары из РСЗО по направлению Нелеповка — Никитовский район Горловки. Противник выпустил пять ракет.
Ранее украинские боевики ударили из реактивной системы залпового огня по Макеевке. Вооруженные силы Украины выпустили по городу 20 ракет.
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