ВСУ снова обстреляли исправительную колонию в Горловке | 360°

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ВСУ снова обстреляли исправительную колонию в Горловке

Минюст ДНР сообщил о повторном обстреле колонии в Горловке со стороны ВСУ

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Украинские войска второй день подряд обстреливают Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Новое нападение произошло утром 6 октября, никто не пострадал. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции ДНР.

Обстрел начался в 08:00 и продолжался в течение 20 минут. Вооруженные силы Украины били по территории и зданиям колонии.

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«В результате очередного обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины пострадавших нет. <> Оперативная обстановка в Мичуринской исправительной колонии управляемая», — сообщили в Минюсте ДНР.

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Степень разрушений установят позднее. В среду Мичуринскую исправительную колонию обстреляли в 09:25. По ней выпустили неуправляемые авиационные ракеты.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило 6 октября об одном обстреле Горловки. В 09:00 ВСУ выпустили по Калининскому району из Клещеевки семь снарядов крупного калибра. Пострадали высоковольтные линии электропередачи и частный дом на улице Барабинской.

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