ВСУ все труднее прятать оружие от России

Эксперт по безопасности Роман Насонов в беседе с «360» оценил успехи российских военных на Украине к 8 августа. По данным Минобороны, за последние сутки ВС РФ уничтожили 29 единиц танковой техники и около 250 военнослужащих Украины. Насонов считает это серьезными потерями.

Далее — прямая речь.

Уничтожен целый батальон

Данная численность сопоставима с батальоном. По тактике действий украинских вооруженных формирований фронт обороны батальона — от трех до пяти километров при двухэшелонном построении рот. Если на всем фронте, который есть, будет отсутствовать подразделение, обеспечивающее оборону на таком участке, то давайте сделаем вывод. Да, наверное, это немало, особенно если это на переднем крае, то понятно, что заткнуть данную брешь абсолютно точно некем.

Освобождение Донбасса все ближе

Российские военные нанесли удары в Херсонской и Николаевской областях. Это повлияет на пролом «Донецкой дуги» по всем имеющимся возможным характеристикам. Конечно, это повлияет в нравственном понимании людей, которые пытаются удерживать оборону. Это отразится на необходимости обеспечения боеприпасами, в необходимости обеспечения людскими резервами и всеми остальными возможностями. Ну и, конечно, им придется создавать необходимый резерв для того, чтобы парировать те или другие наступательные действия с нашей стороны. Поэтому это будет им сильно осложнять все существующие дальнейшие действия.

Гадать, сможем ли мы освободить Донбасс к середине августа — не самое правильное для военных. Даже если мы освободим его в ближайшие дни — да, возможно, такое действие может быть — все равно там будут огромные мероприятия по зачистке, по удалению бандформирований, по решению других вопросов, которые будут. Там наверняка будут террористические акты, подрывы, все то, что присуще для украинского режима в настоящем отрезке времени.

Нацформирование «Кракен»* уничтожено

Боеспособность подразделения определяется по военной составляющей наличия личного состава, наличия специальной техники, вооружения, остальных составляющих, которые нужны для выполнения задач, и политико-моральное состояние. Даже если у подразделения «Кракен»* сейчас будет максимальная потеря личного состава, надо к этой характеристике добавить следующее: сохранено ли у них боевое знамя. Ведь у нас тоже в период Великой Отечественной войны по несколько раз полностью менялся личный состав, и воинское подразделение оставалось до конца войны под тем же самым наименованием. Но я думаю, здесь другая характеристика и другие законы. Поэтому это подразделение уже вряд ли сможет восстановиться.

Важны все пораженные цели

Мы сейчас можем и не знать, какие из пораженных целей будут иметь наибольшее значение. Главное, мы в этой ситуации должны знать, что количество оперативно-тактических ракет у нас более чем достаточное, это первое. Второе: мы тем самым затрудняем маневры и перемещения подразделений техники, которые находятся вне зоны прямой видимости. Третье: мы поражаем склады. Буквально на прошлых сутках речь шла об уничтожении 45 тысяч тонн ГСМ. Это весьма значительные емкости, которые позволят соединениям выполнять значительные задачи не одни сутки. А мы их уничтожили. Ввиду того, что местность для нас уже изучена, вновь сформировать, что-то спрятать, сманеврировать становится не просто все сложнее, а по сути, все невозможнее.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.