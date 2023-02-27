Спецоперация 27 февраля 2023, 07:59 ВСУ впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной Отставной офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ попытались контратаковать силы РФ под Кременной РИА «Новости»

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ВСУ впервые за долгое время сделали попытку контратаковать российские силы под Кременной и понесли потери. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная противник впервые за долгое время предпринял попытку контратаковать наши наступающие порядки», — сказал он.

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Марочко обратил внимание, что за прошедшие семь дней украинские военные понесли потери на Кременском направлении. Чтобы восстановить боеспособность солдат, ВСУ использовали тактику глухой обороны.

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Далее, по его словам, командиры не взяли с счет сведения о небоеспособности и отдали приказ к наступлению. Но попытка контратаки принесла противнику только потери, враг вернулся на свои позиции.

В воскресенье, 26 февраля, Марочко сообщил, что у ВСУ не хватает техники для эвакуации раненых.