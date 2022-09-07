ВСУ впервые взяли ответственность за взрывы в Крыму | 360°

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ВСУ впервые взяли ответственность за взрывы в Крыму

Главком ВСУ Залужный признал ответственность Киева за взрывы в Крыму

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский в статье для издания «Укринформ» подтвердили факт удара по Крыму.

Речь идет о взрывах, которые произошли на военном аэродроме в Новофедоровке. ВСУ впервые официально признали причастность к инцидентам.

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Залуженый и Забродский утверждают, что боевые действия продолжатся в 2023 году. Киев должен быть готов к такому развитию событий. Одной из главных целей в ВСУ видят «возвращение Крыма», для чего необходимо создать несколько оперативных группировок.

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Однако «потеря Крыма» не будет являться победой для Украины, считает главком ВСУ. Украинские военные хотели бы наносить удары вглубь территории России.

Минобороны РФ обеспечивает безопасность приграничных с Украиной районов. Средства ПВО перехватывают цели, выпущенные со стороны ВСУ.

Украина

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