Спецоперация 05 июня 2023, 23:30 ВСУ впервые с апреля ударили американской ракетой HARM по Донецку Кулемзин: ВСУ впервые с апреля выпустили по Донецку американскую ракету HARM Telegram

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины впервые с апреля выпустили по Донецку американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. Об этом сообщил мэр Донека Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В Ворошиловском районе возле гипермаркета „Фабрика“ прилет противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM», — написал он.

Реклама

Кулемзин поделился кадрами с места падения ракеты. По данным СЦКК ДНР, 5 июня ВСУ обстреляли город 16 раз, выпустив 69 снарядов калибра 155 миллиметра, 16 ракет из РСЗО и одну ракету AGM-88 HARM. В результате ранения получил 19-летний парень, а также повреждения получили несколько частных и многоквартирных домов.

В последний раз украинские военные выпускали ракету AGM-88 HARM 18 апреля по Киевскому району Донецка.

Украинские военные несколько раз обстреляли территорию Донецка из реактивной системы залпового огня в ночь с 4 на 5 июня. Первый обстрел со стороны противника из РСЗО зафиксировали в 01:00 по направлению Орловка — Киевский район Донецка. Во время ночной атаки украинцы выпустили четыре ракеты.