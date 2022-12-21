21 декабря 2022, 22:48
«Есть погибшие и раненые». ВСУ возобновили обстрел центральных районов Донецка
Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили по центру Донецка 12 ракет, есть погибшие и раненые
Вооруженные силы Украины возобновили атаку по центру Донецка. Под обстрел попали Киевский, Ворошиловский, Ленинский и Калининский районы, рассказал глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Мэр Донецка сообщил, что в Киевском районе один из снарядов попал в крышу многоквартирного дома. Во многих зданиях повреждены окна.
Реклама
«По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили и строения», — написал он.
Реклама
В Совместном центре контроля и координации вопросов сообщили, что в ходе обстрела украинские военные выпустили 12 ракет.
Под обстрелом оказались территории у Крытого рынка, стадиона «Донбасс арена» и гостиницы «Виктория». Также попадания зафиксировали окрестностях больницы имени Калинина, отметили в СЦКК ДНР.
Украинские войска открыли огонь по Донецку во вторник, 20 декабря. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и центральные районы. Снаряды повредили церковь и шесть жилых домов. Также удары ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередач.
ДНР
ВСУ
Донецк
Реклама
Реклама