Спецоперация 21 декабря 2022, 22:48 «Есть погибшие и раненые». ВСУ возобновили обстрел центральных районов Донецка Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили по центру Донецка 12 ракет, есть погибшие и раненые РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины возобновили атаку по центру Донецка. Под обстрел попали Киевский, Ворошиловский, Ленинский и Калининский районы, рассказал глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Мэр Донецка сообщил, что в Киевском районе один из снарядов попал в крышу многоквартирного дома. Во многих зданиях повреждены окна.

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«По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили и строения», — написал он.

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В Совместном центре контроля и координации вопросов сообщили, что в ходе обстрела украинские военные выпустили 12 ракет.

Под обстрелом оказались территории у Крытого рынка, стадиона «Донбасс арена» и гостиницы «Виктория». Также попадания зафиксировали окрестностях больницы имени Калинина, отметили в СЦКК ДНР.

Украинские войска открыли огонь по Донецку во вторник, 20 декабря. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и центральные районы. Снаряды повредили церковь и шесть жилых домов. Также удары ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередач.