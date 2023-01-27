27 января 2023, 11:06
ВСУ воспротивились наступлению союзных сил на Угледар
Комбат ДНР Ходаковский: ВСУ сопротивляются наступлению союзных сил на Угледар
ВСУ перешли в оборону в боях за Угледар. Об этом рассказал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. Он описал ситуацию в этой зоне спецоперации в Telegram-канале .
«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы», — рассказал Ходаковский.
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По его словам, подразделения союзных сил глубоко вошли в оборонительные позиции ВСУ. При этом украинские военные дают отпор артиллерийским огнем. Также ВСУ иногда переходят в контратаку. Однако подобные маневры мало эффективны. Ходаковский сообщил, что контратака ВСУ на территории Угледара мало активна. По его словам, в основном это попытки небольших групп отбить определенные позиции союзных сил.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВС России и их соратники начали зачищать от противника дачные районы на южных окраинах Угледара. Он отметил, что эти действия союзных сил встретили отпор со стороны ВСУ.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Угледар
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