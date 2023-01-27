Спецоперация 27 января 2023, 11:06 ВСУ воспротивились наступлению союзных сил на Угледар Комбат ДНР Ходаковский: ВСУ сопротивляются наступлению союзных сил на Угледар РИА «Новости»

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ВСУ перешли в оборону в боях за Угледар. Об этом рассказал командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. Он описал ситуацию в этой зоне спецоперации в Telegram-канале .

«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы», — рассказал Ходаковский.

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По его словам, подразделения союзных сил глубоко вошли в оборонительные позиции ВСУ. При этом украинские военные дают отпор артиллерийским огнем. Также ВСУ иногда переходят в контратаку. Однако подобные маневры мало эффективны. Ходаковский сообщил, что контратака ВСУ на территории Угледара мало активна. По его словам, в основном это попытки небольших групп отбить определенные позиции союзных сил.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВС России и их соратники начали зачищать от противника дачные районы на южных окраинах Угледара. Он отметил, что эти действия союзных сил встретили отпор со стороны ВСУ.